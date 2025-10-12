In Berlin-Mitte schlagen drei Männer einen 40-Jährigen zusammen, nachdem dieser sich über ein falsch geparktes Auto aufgeregt hat.

In Berlin-Mitte wurde laut Polizei gestern Abend ein Mann von drei anderen zusammengeschlagen. (Symbolbild)

Berlin - Ein 40-jähriger Autofahrer ist in Berlin-Mitte zusammengeschlagen worden, nachdem er ein anderes Fahrzeug angehupt hat. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Samstagabend auf der Alexanderstraße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Otto-Braun-Straße/Karl-Marx-Allee habe er ein anderes Fahrzeug angehupt, das in zweiter Reihe stand. Anschließend wollte er den Falschparker nach Angaben der Polizei zur Rede stellen.

Dann eskalierte die Situation: Wie die Polizei berichtete, stiegen drei Männer aus dem anderen Wagen aus. Einer soll dem 40-Jährigen ein Messer vors Gesicht gehalten haben, ein anderer habe ihn mit einem Baseballschläger am Kopf verletzt. Alle drei Männer hätten dann auf den am Boden liegenden 40-Jährigen eingeschlagen, ehe sie mit ihrem Auto in unbekannte Richtung flüchteten, hieß es von der Polizei.

Der verletzte 40-Jährige wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.