Meiningen - Ein Autofahrer ist im Kreis Schmalkalden-Meiningen mit seinem Auto auf einer überfluteten und deswegen gesperrten Straße stecken geblieben. Der Mann sei am ersten Weihnachtsfeiertag in Einhausen trotz gut sichtbarer Warnung weiter auf der Straße durch das Hochwasser gefahren, berichtete die Polizei am Dienstag. Dabei habe der Motor Wasser eingesaugt und sei ausgegangen. Die Feuerwehr musste schließlich das Auto aus dem Wasser ziehen. Es hatte einen Motorschaden.