Frontalcrash an einer Kreuzung in Spelle: Ein 64-jähriger Autofahrer wird schwer verletzt, als er beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersieht.

Spelle - An einer Kreuzung in Spelle sind am frühen Morgen zwei Autos frontal zusammengestoßen, wobei ein Fahrer schwer verletzt wurde. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, übersah ein 64 Jahre alter Fahrer beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto. Der 64-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen.

Der 46 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge sind vollständig zerstört, der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Bergungsarbeiten laufen.