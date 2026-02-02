Nach einem Wasserrohrbruch auf der Greifswalder Straße am Sonntag kommt es zu Straßensperrungen. Wie lange die Reparaturen des Schadens dauern, ist ungewiss.

Durch den Rohrschaden war die Wasserversorgung in den umliegenden Häusern nicht beeinträchtigt. (Archivbild)

Berlin - Durch einen Wasserrohrbruch in Prenzlauer Berg ist die Greifswalder Straße stadtauswärts auf Höhe der Straße Am Friedrichshain voll gesperrt. Wie die Berliner Wasserbetriebe der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilten, ist aufgrund der Witterung schwierig einzuschätzen, wann die Straße wieder befahrbar ist. Die Wasserbetriebe seien vor Ort, um den Schaden an der 40 Jahre alten Versorgungsleitung zu reparieren.

Nach Angaben der VIZ ist die Straße Am Friedrichshain Höhe der Hausnummer 35 ebenfalls gesperrt. Demnach können Autofahrer nicht von der Greifswalder Straße in die Straße Am Friedrichshain gelangen. Auch die Zufahrt von der Otto-Braun-Straße in die Friedenstraße sei gesperrt.

Der Rohrschaden im Kreuzungsbereich Greifswalder Straße/Straße Am Friedrichshain wurde laut VIZ am Sonntagmorgen festgestellt. Demnach wurde teilweise die Fahrbahn unterspült, die Wasserversorgung in den umliegenden Häusern blieb jedoch gesichert.