Gifhorn - Zur Aufwertung zu einer von bundesweit sechs Fliegerstaffeln werden in den bisherigen Stützpunkt im niedersächsischen Gifhorn rund 90 Millionen Euro investiert. Das Geld ist unter anderem für den geplanten Personalaufbau sowie eine Erweiterung und Modernisierung geplant, wie das Bundesinnenministerium mitteilte.

Gifhorn sei jetzt als sechste Fliegerstaffel des Flugdienstes der Bundespolizei etabliert worden. Bisher gehört der Stützpunkt organisatorisch zum Staffelstandort in Fuhlendorf bei Hamburg. Nun kamen Innenministerium Nancy Faeser und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) zur offiziellen Eröffnung und enthüllten symbolisch das neue Dienststellenschild.

„Mit der Fliegerstaffel in Gifhorn verstärken wir unsere Präsenz und Einsatzfähigkeit in Norddeutschland“, sagte Faeser. Heil, in dessen Wahlkreis der Stützpunkt liegt, hatte im August angekündigt, dass der Stellenumfang von 60 auf mehr als 100 wachsen werde.