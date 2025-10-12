Eine bisher unbekannte Flüssigkeit löst am Sonntagmorgen in einer Klinik im Landkreis Mansfeld-Südharz einen Großeinsatz aus. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Kelbra - Unbekannte haben an mehreren Eingängen einer Fachklinik in Kelbra im Landkreis Mansfeld-Südharz eine übelriechende Flüssigkeit vergossen. Etwa 70 Personen wurden Sonntagmorgen aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht, wie die Polizei in Halle (Saale) mitteilte. Sie blieben demnach in der Turnhalle der Klinik, bis die noch unbekannte Flüssigkeit beseitigt und die Einrichtung gelüftet worden war.

Vier Personen hatten Augenreizungen erlitten und über Übelkeit geklagt, hieß es weiter. Mehr als 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort gewesen. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.