Explosionsgefahr in Bremen – Gas-Flasche muss ausbrennen

Der Einsatz in der Bremer Neustadt kann Stunden dauern. (Archivfoto)

Bremen - Die Feuerwehr kühlt eine brennende Gasflasche, um eine Explosion auf einer Baustelle in Bremen zu verhindern. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich in einem Radius von 200 Metern ab, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 100 Menschen mussten ihre Häuser in der Neustadt verlassen. Busse, Bahnen und Autos werden umgeleitet.

Die Acetylen-Gasflasche wurde laut Feuerwehr auf einer Baustelle beschädigt. Das Gas ströme nun aus der Flasche und brenne ab. „Wir stehen hier und warten, bis das ausgebrannt ist“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte müssen sich gedulden, bis kein explosives Gas mehr in der Flasche ist und die Flamme von allein ausgeht. Wie lange das dauert, sei unklar - im Zweifel mehrere Stunden.

Bei anderen Gasflaschen könne man den Hahn der Flasche einfach zudrehen und das Feuer lösche, erklärte der Sprecher der Feuerwehr. Das sei in diesem Fall nicht möglich, da die chemische Zersetzung innerhalb der Flasche trotzdem weiter laufe. Dadurch bestehe Explosionsgefahr. Erst wenn kein Gas mehr übrig ist, könne die Flasche bewegt und verladen werden.