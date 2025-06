Ein Café in Berlin-Neukölln ist durch eine heftige Explosion vor dem Gebäude schwer beschädigt worden. Zeugen hörten die Explosion gegen 2.00 Uhr in der Nacht zu Dienstag an dem Café in der Schierker Straße und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Eingangstür des Cafés brannte, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Fenster wurde zerstört.

Menschen wurden demnach nicht verletzt. Die Polizei ging zunächst nicht von einem politischen Hintergrund aus. Ein 24-jähriger Angestellter des Cafés habe den Brand mit einem Feuerlöscher gelöscht. Trümmerteile beschädigten das Motorrad des Café-Inhabers und ein geparktes Auto. Die Kriminalpolizei mit Spezialisten vom Kriminaltechnischen Institut und dem Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte im Landeskriminalamt ermitteln.

Der Sender RBB berichtete, zum Zeitpunkt der Explosion hätten sich zwei Menschen im hinteren Teil des Cafés aufgehalten.