Minden - Bei einer Explosion in einem Haus im Mindener Stadtteil Dankersen ist am Montag in Ostwestfalen ein Mensch ums Leben gekommen. Bei Löscharbeiten in der Ruine an der Landesgrenze zu Niedersachsen war ein tödlich verletzter 63-jähriger Bewohner gefunden worden, teilte die Polizei mit. Was die Detonation ausgelöst hatte, sei noch offen, so ein Sprecher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Die Rauchwolke des brennenden Zweifamilienhauses war bis Niedersachsen zu sehen. Mehrere Medien hatten über die Explosion berichtet.