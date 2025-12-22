Nach einer Explosion auf dem Gelände eines Glaswerks liegen zwei Männer verletzt im Krankenhaus. Die Ursache des Vorfalls ist noch unklar.

Die Ursache für die Explosion auf dem Gelände eines Glaswerks in Schleusingen ist noch unklar. (Symbolbild)

Schleusingen - Bei der Explosion auf dem Gelände eines Glaswerks in Schleusingen (Kreis Hildburghausen) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war beim Entladen von Dolomitsand aus bislang ungeklärter Ursache das Silo eines Lasters explodiert.

Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug sei ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Das Amt für Arbeitsschutz ermittle.