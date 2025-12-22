Auf allen Linien können Fahrgäste künftig stufenlos ein- und aussteigen. Mit dem Schritt für mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr endet aber auch die Ära der Tatrabahnen.

Magdeburg - In Magdeburg sind künftig nur noch barrierefreie Straßenbahnen im Einsatz - die letzten Tatrabahnen haben endgültig ausgedient. „Die letzte planmäßige Linienfahrt einer Tatrabahn findet bereits am 23. Dezember 2025 statt“, teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mit. „Künftig werden alle Fahrten ausschließlich mit modernen Niederflurstraßenbahnen durchgeführt.“

Seit 1969 waren die in der damaligen Tschechoslowakei gefertigten Tatrabahnen vom Typ „KT4D“ im Einsatz. Die zuletzt noch fahrenden Bahnen stammten ursprünglich aus Berlin und wurden ab 2020 in Magdeburg eingesetzt, um die Zeit bis zur Lieferung neuer Fahrzeuge zu überbrücken. Zuletzt waren laut MVB noch sechs Tatrabahnen werktags im Einsatz. Mit dem Jahresende läuft ihre technische Zulassung aus.