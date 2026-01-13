In einem Mehrfamilienhaus kommt es am Montag zu einer Explosion. Ein Mann wird verletzt. Nun hat die Polizei weitere Details bekanntgegeben.

Blankenburg - Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg (Landkreis Harz) mit einem Verletzten hat die Polizei die Brandursache ermittelt. Das Unglück wurde durch das Einsetzen einer Gaskartusche in einen mobilen Camping-Gaskocher verursacht, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte ein 68-Jähriger den Gaskocher im Keller des Wohnhauses testen - doch es kam zur Explosion.

Der 68-Jährige erlitt den Angaben zufolge Verbrennungen und vermutlich auch eine Rauchgasvergiftung. Er wurde in eine Klinik gebracht. Durch die Explosion wurden im Bereich des Kellers mehrere Türen beschädigt und es brach ein Feuer aus. Der Schaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt. Die Statik des Hauses soll nicht beeinträchtigt worden sein.

Die Polizei hatte zunächst von einer Verpuffung berichtet. Bei einer Explosion breitet sich die Druckwelle deutlich schneller aus als bei einer Verpuffung.