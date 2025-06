Gießen - Der frühere Basketball-Nationalspieler Robin Benzing wird seine Karriere nach der kommenden Saison beenden. Das teilte der Zweitligist Gießen 46ers mit, für den der 36-Jährige unter Vertrag steht.

Benzing feierte 2009 im Alter von 20 Jahren sein Debüt in der Nationalmannschaft und war später auch Kapitän. Er stand bei mehreren Europameisterschaften und Weltmeisterschaften sowie bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio im Aufgebot des deutschen Teams. In der Liste der Rekordnationalspieler Deutschlands steht er mit 167 Einsätzen auf Platz acht.

Deutscher Meister mit den Bayern

In der Basketball-Bundesliga (BBL) spielte Benzing für Ratiopharm Ulm, Bayern München und Würzburg. Mit den Bayern wurde er 2014 deutscher Meister. Nach seiner Zeit in der BBL sammelte der gebürtige Hesse Auslandserfahrungen in der Türkei sowie in Spanien, Italien und Uruguay, ehe er 2023 nach Gießen gewechselt war.

Den Zweitligisten will er in der kommenden Saison zurück in die Bundesliga führen. „Ich möchte mit den 46ers kommende Saison in die BBL aufsteigen, das ist mein ganz großes Ziel für meine letzte Saison. Dafür werde ich alles geben, auf dem Parkett und auch außerhalb“, sagte Benzing, der auch als Assistenzcoach der U20-Nationalmannschaft tätig ist.