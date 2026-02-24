Nach der Trennung drohte ein Mann seiner Ex-Partnerin mehrfach mit dem Tod. Das Gericht ist überzeugt, dass er seine Pläne schließlich in die Tat umsetzte - und fällte nun ein Urteil.

Verden - Ein Mann hat seine Ex-Partnerin mit einem Messer erstochen und muss deshalb lebenslang ins Gefängnis. „Der Angeklagte war sehr wütend über die Trennung“, sagte die Vorsitzende Richterin am Landgericht Verden bei der Urteilsverkündung. Der 34-Jährige habe sich von seiner Ex-Frau verraten gefühlt und ihr vorgeworfen, Bargeld und Gold gestohlen zu haben. Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen.

Nach Angaben des Gerichts war der syrische Staatsbürger überzeugt, dass ihn seine Ex-Partnerin bestohlen hatte. Schon vor der Tat soll er der 37-Jährigen mehrfach mit dem Tod gedroht haben, sie zeigte ihn deshalb bei der Polizei an.

Ex-Partnerin vor Augen der Kinder ermordet

Das Gericht ist überzeugt, dass der Angeklagte seine Pläne am 12. Mai 2025 in die Tat umsetzte. Demnach fing er die fünffache Mutter auf einem Parkplatz in Nienburg an der Weser ab. Mit einem Messer soll er mehrfach auf sie eingestochen haben - vor den Augen ihrer zehnjährigen Tochter und ihres 19-jährigen Sohnes.

Der Sohn versuchte laut Gericht noch, den Angreifer zu stoppen - jedoch ohne Erfolg. Sie sackte zusammen und starb am Tatort. Der Täter floh mit seinem Wagen, wenig später nahm ihn die Polizei fest. Der Angeklagte äußerte sich im Prozess nicht zur Tat, räumte aber Tötungsabsichten ein. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.