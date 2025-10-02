Noch hat Andrej Ilic kein Tor in dieser Bundesliga-Saison erzielt. Sein Trainer erklärt, warum er in den Partien dennoch so wichtig war und gibt eine Prognose ab.

Berlin - Für Trainer Steffen Baumgart ist der erste Saisontreffer in der Fußball-Bundesliga von Mittelstürmer Andrej Ilic für den 1. FC Union Berlin nur noch „eine Frage der Zeit“. In den bisherigen fünf Partien, von denen die Eisernen zwei gewannen, zwei verloren und eine unentschieden spielten, gelang dem 25 Jahre alten Serben noch kein Tor. Nun geht es an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen.

Zuletzt beim Torlos-Remis gegen den Hamburger SV verschoss er einen Elfmeter. Er sage so etwas nicht oft, aber Ilic sei der wichtigste Stürmer, den sie hätten, betonte Baumgart, einst selbst Stürmer zu seinen Profizeiten: „Er ist ein Vorbild für alle. Er ist auch ein Taktgeber für uns.“ Ilics bisher einziges Tor gelang beim 5:0 im DFB-Pokal gegen den FC Gütersloh am 15. August.

Baumgart-Prophezeiung für das Spiel

Zumindest ließ der kommende Gegner fast immer in den bisherigen Pflichtspielen in dieser Saison Tore zu. Nur beim Auftakt im DFB-Pokal - 4:0 gegen den Regionallisten SG Sonnenhof Großaspach - spielte die Werkself damals noch unter Erik ten Hag als Trainer zu null. In der Bundesliga war zuletzt mit dem 2:1 gegen den FC St. Pauli der zweite Sieg unter dem neuen Coach Kasper Hjulmand gelungen.

Baumgart unterstrich vor dem Duell gegen Bayer die individuelle Klasse der Leverkusener trotz des Umbruchs vor der Saison unter anderem mit dem Weggang von Erfolgscoach Xabi Alonso zu Real Madrid und Stürmerstar Florian Wirtz zum FC Liverpool. „Es sollte zumindest ein sehr spannendes Spiel werden“, prophezeite Baumgart - und der Ausgang sei noch nicht klar. Mitentscheidend wird auch sein, ob Ilic seine Torflaute beenden kann.