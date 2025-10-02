Der Freistaat wirbt in Vietnam um Studierende - und damit potenzielle Arbeitskräfte. Dafür ist ein neues Verbindungsbüro eröffnet worden.

Dresden - Sachsen wirbt mit einem neuen wissenschaftlichen Verbindungsbüro in Vietnam um Studierende aus der sozialistischen Republik. Das Büro solle junge Menschen über ein Studium oder andere akademische Programme in Sachsen informieren, teilte das Wissenschaftsministerium mit. So sollen potenzielle Arbeitskräfte gewonnen werden. Zudem solle der wissenschaftliche Austausch zwischen Vietnam und dem Freistaat gefördert werden.

Das Büro hat Standorte in der Hauptstadt Hanoi und in Ho-Chi-Minh-Stadt. Ähnliche Verbindungsbüros gibt es bereits in Taiwan, Usbekistan, Indien, Chile und der Mongolei.