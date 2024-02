Magdeburg - Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ruft die Menschen in Sachsen-Anhalt zum Verzicht und Gebet auf. Nach dem Beginn der Passions- und Fastenzeit am Aschermittwoch steht diese bundesweit bis 30. März unter dem Motto „Komm rüber! Sieben Wochen ohne Alleingänge“. Es gehe um Fragen der Einsamkeit und der Gemeinschaft sowie um das nötige Miteinander. Zudem solle das Motto dazu anregen, Fastengruppen zu gründen, hieß es. Es gehe darum, zeitweise auf Gewohntes zu verzichten sowie um Einkehr, Umkehr und Besinnung.

Landesweit begleiten verschiedene Veranstaltungen die Fastenzeit. So gibt es den Angaben zufolge beispielsweise in der Magdeburger St. Briccius-Gemeinde einen Begegnungsort, wo die Menschen hingehen und sich austauschen können. Einen Ökumenischen Gottesdienst zu Beginn der Fastenzeit feiern die Luthergemeinde in Halle und die katholische Gemeinde in der Kirche „Zur Heiligsten Dreieinigkeit“. Weitere Gottesdienste und Andachten stehen etwa in der Lutherstadt Wittenberg und in Gardelegen an. In der Kirche St. Lucia und Ottilia in Höhnstedt habe die Gemeinde zu einer Aschekreuz-Meditation geladen. Auch mehrere Konzerte und Kunstaktionen seien Teil des mehrwöchigen Begleitprogramms, hieß es.

Laut EKM lädt „7 Wochen Ohne“ als Fastenaktion seit mehr als 30 Jahren dazu ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst zu erleben, spirituell aufzutanken und neue Lebensorientierung zu finden.