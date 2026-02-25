Wegen eines Bombenfundes müssen mehrere Ortsteile von Bad Dürrenberg geräumt werden. Das ist der aktuelle Stand.

Bad Dürrenberg - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe im Bad Dürrenberger Ortsteil Tollwitz (Saalekreis) läuft die Evakuierung. Einige Einwohner bräuchten noch Hilfe mit Krankentransporten, sagte eine Landkreissprecherin. Es laufe alles ruhig und entspannt. Bis zur Entschärfung, die für den Vormittag geplant war, könne es noch etwas dauern.

Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Sondierungsarbeiten für den Bau einer Fernwärmetrasse gefunden worden. Aus Sicherheitsgründen wurde ein Sperrkreis mit einem Radius von 750 Metern eingerichtet. Dieser schließt die Ortslagen Tollwitz, Ragwitz und Kauern ein. Eine Grundschule und ein Kindergarten bleiben heute geschlossen.