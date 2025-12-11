Innerhalb von wenigen Monaten bekommt die Bremer Landesregierung das dritte neue Mitglied. Diesmal ist es eine Frau mit bundespolitischer Erfahrung.

Eva Högl ist nun Mitglied des Bremer Senats. Sie wird im kleinsten Bundesland Senatorin für Inneres und Sport.

Bremen - Die Bremische Bürgerschaft hat die SPD-Politikerin Eva Högl als Senatsmitglied gewählt. Danach legte der Senat offiziell fest, dass Högl nun Senatorin für Inneres und Sport ist - als erste Frau an der Spitze des Ressorts.

Bei der Wahl in der Bürgerschaft erhielt die frühere Wehrbeauftragte des Bundestages 49 Ja-Stimmen und damit eine Mehrheit der 80 abgegebenen Stimmen. 29 Abgeordnete stimmten mit Nein, zudem gab es eine Enthaltung und eine ungültige Stimme. Nach ihrer Wahl leistete Högl ihren Amtseid.

Die 56-Jährige folgt auf den langjährigen Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), der seinen Rückzug unter anderem mit seinem Alter begründete. Die nächste Landtagswahl in Bremen ist turnusgemäß im Frühjahr 2027.

Erfahrungen in der Innen- und Rechtspolitik

Högl bringt Erfahrungen aus verschiedenen politischen Ämtern mit. Sie wurde in Osnabrück geboren und wuchs in Bad Zwischenahn auf, nach ihrem Jurastudium in Osnabrück und in den Niederlanden begann ihre politische Karriere im Jahr 1999 im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Anfang 2009 wurde sie Mitglied des Bundestages.

Högl war in der SPD-Bundestagsfraktion mit für die Innen- und Rechtspolitik verantwortlich und prägte unter anderem den Ausschuss zu den Morden des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU).

2020 wurde sie zur Wehrbeauftragten des Bundestages gewählt und hatte dieses Amt bis Mai 2025 inne. Högl gilt als eher linksliberal und war jahrelang Mitglied bei der Flüchtlingsorganisation „Pro Asyl“.

Im Bremer Senat gab es jüngst mehrere personelle Wechsel. Im Oktober wurde Mark Rackles (SPD) Senator für Kinder und Bildung, seit November ist Henrike Müller (Grüne) Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft.