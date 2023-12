Der Green-Eagle-Anlage in Winsen an der Luhe bleibt Austragungsort des Turniers der DP World Tour. Die siebte Auflage findet vom 30. Mai bis 2. Juni statt.

Winsen - Die European Open der Golfer findet auch in den Jahren 2025 und 2026 vor den Toren Hamburgs statt. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, bleibt die Green-Eagle-Anlage im niedersächsischen Winsen an der Luhe Austragungsort des Turniers, das zur DP World Tour gehört.

Im kommenden Jahr schlagen die Profis vom 30. Mai bis 2. Juni ab. Winsen ist dann bereits zum siebten Mal Austragungsort der European Open. 2023 hatte sich der Nordire Tom McKibbin den Titel gesichert.

Die Veranstalter starten „unglaublich motiviert, voller Vorfreude und mit vielen neuen Ideen in die nächste Ausgabe“, wurde Turnierdirektor Dirk Glittenberg in einer Mitteilung zitiert.