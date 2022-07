Europe-Cup-Quali: Göttinger Basketballer treffen auf Trepca

Göttingen - Basketball-Bundesligist BG Göttingen trifft in der Qualifikation für den FIBA Europe Cup auf den kosovarischen Vizemeister BC Trepca. Sollten die Niedersachsen das Viertelfinale gewinnen, steht Sporting CP aus Lissabon bereits als Halbfinalgegner fest. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in München.

Die Austragungsorte der Qualifikationsturniere stehen noch nicht fest. Die Partie gegen Trepca wird am Dienstag, 27. September, gespielt, das Halbfinale wäre am Mittwoch danach. Ein mögliches Finale ist für den Freitag, 30. September, angesetzt. Nur die jeweiligen Final-Sieger nehmen an der regulären Europe-Cup-Saison teil, die am 12. Oktober beginnt.

Die Göttingen spielten zuletzt in der Saison 2011/12 in der sogenannten EuroChallenge. 2010 hatten sie diesen europäischen Wettbewerb sogar gewonnen.