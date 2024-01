Görlitz - Das Anfang 2023 eingeführte Europastadt-Ticket für Görlitz und die polnische Nachbarstadt Zgorzelec hat sich nach Ansicht der Betreiber in der grenzüberschreitenden Praxis bewährt. „Wir sind mit der positiven Entwicklung sehr zufrieden“, teilten die Görlitzer Verkehrsbetriebe (GVB) auf Anfrage mit. Nach Unternehmensangaben wurden in den ersten elf Monaten seit dem Start insgesamt fast 25.000 Fahrkarten des einheitlichen Tarifs verkauft, der in den Nahverkehrsnetzen beider Städte gilt. Möglich ist damit auch das Umsteigen in Busse oder Straßenbahnen auf der jeweils anderen Seite der deutsch-polnischen Grenze.

Der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (CDU) nannte die Einführung des Europastadt-Tickets eine „Erfolgsgeschichte“, die zum weiteren Zusammenwachsen der Nachbarstädte beitrage. Die staatenübergreifende Verknüpfung der städtischen Verkehrsnetze hat Modellcharakter. „Wir erhalten auch immer wieder Anfragen aus anderen Grenzstädten“, sagte Ursu.

Mit dem Start des Europastadt-Tickets hatten die Görlitzer Verkehrsbetriebe Anfang 2023 eine ihrer Buslinien nach Polen verlängert. An den vier Haltestellen in Zgorzelec seien im Laufe des zurückliegenden Jahres zunehmend Ein- und Aussteiger registriert worden, hieß es. Das hätten Fahrgastzählungen an mehreren Wochentagen ergeben. Auf der Europastadtlinie gelte auch das im Mai 2023 eingeführte Deutschlandticket, das durchaus ein Konkurrenzprodukt darstelle. Nach Angaben der Verkehrsbetriebe wurde das Europastadt-Ticket im Juni dennoch mehr als 2500 Mal verkauft. Das sei der bisher höchste Absatz in einem Monat gewesen.

Eine Einzelfahrt im grenzüberschreitenden Stadtverkehr kostet 1,90 Euro. Darüber hinaus wird das Europastadt-Ticket als Tages-, Wochen- und Monatskarte angeboten. In Zgorzelec gibt es laut GVB zwei Verkaufsstellen, wo das Ticket in Zloty bezahlt werden kann. Perspektivisch soll der Fahrkartenkauf auch über eine App möglich sein.