Chemnitz - In der künftigen Kulturhauptstadt Chemnitz werden am 9. Mai die Europäischen Kulturpreise verliehen. Zu den Preisträgern gehören die Eisläuferin Katarina Witt, der Schauspieler Matthias Schweighöfer sowie Modedesigner Wolfgang Joop, wie die Veranstalter mitteilten. Ein Nachwuchspreis geht an den Dresdner Kreuzchor. Die Band Alphaville und der DJ und Produzent Purple Disco Machine werden ebenfalls geehrt. Die Preise werden in der Chemnitzer Oper auf einer Gala vergeben.

„Dass der Europäische Kulturpreis 2025 in Chemnitz verliehen wird, ist ein starkes Signal und ein besonderes Highlight für die Kulturhauptstadt“, sagte Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU).

Matthias Schweighöfer, der in Chemnitz aufwuchs, bezeichnete die Jury als „einen der berühmtesten Söhne der Stadt“. Der Schauspieler betonte in der Mitteilung: „Dass ich nun zu diesem ganz besonderen Anlass erneut nach Chemnitz reisen darf, bedeutet mir sehr viel“.

Der Dresdner Verein „Europäisches Kulturforum e. V.“ zeichnet seit 2017 Persönlichkeiten, Initiativen, Künstler, Politiker oder Institutionen für Verdienste für Europa aus.