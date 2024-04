Dresden - Kitas, Grund- und Förderschulen können sich wieder für das EU-Schulprogramm mit zwei Portionen frischem Obst, Gemüse und Milch pro Woche bewerben. Das Online-Bewerbungsverfahren für das kommende Schuljahr starte am Mittwoch, teilte das Landwirtschaftsministerium am Dienstag mit. Neben der zusätzlichen Vitaminzufuhr seien mit dem Programm interessante pädagogische Begleitangebote wie zum Beispiel Bauernhofbesuche verknüpft, sagte Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne). „Kinder probieren Obst, Gemüse und Milch und erfahren gleichzeitig, was zu gesunder Ernährung gehört und wie die Lebensmittel erzeugt werden.“

Die Bewerbungsfrist läuft den Angaben zufolge bis zum 16. April, die zugelassenen Einrichtungen werden Anfang Mai bekannt gegeben. Den Programmteil “Obst und Gemüse„ können ausschließlich Grund- und Förderschulen nutzen. Der Programmteil “Milch„ steht darüber hinaus Kinderkrippen und Kindergärten offen. Mit der Teilnahme am EU-Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch soll eine gesunde Ernährung in den Einrichtungen gefördert werden. Die EU stellt Sachsen dafür im kommenden Schuljahr rund 1,62 Millionen Euro zur Verfügung. Der Freistaat gibt 600.000 Euro aus eigenen Mitteln hinzu, ergänzt durch eine Finanzierung in Höhe der Umsatzsteuer.