Der europäische Schengen-Raum ist 40 geworden. Von den Feierlichkeiten im vergangenen Jahr profitieren auch junge Menschen in Deutschland.

Brüssel - Die EU-Kommission hat etwa 40.000 Zugtickets für eine kostenlose Europa-Reise an junge Erwachsene verschenkt. Auch mehr als 6.800 Menschen aus Deutschland, die im abgelaufenen Jahr ihren 18. Geburtstag gefeiert haben, können sich über eine Zusage freuen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Als besonderer Anlass für die Vergabe der Tickets diente das 40. Jubiläum des Schengen-Raums im vergangenen Jahr.

Bis zu 30 Tage lang können die Gewinner kreuz und quer durch Europa reisen. Der mögliche Reisezeitraum erstreckt sich von März 2026 bis Mai 2027. Obendrauf gibt es eine Rabattkarte für andere öffentliche Verkehrsmittel, Kultur, Unterkünfte und weitere Angebote in 36 europäischen Ländern.

Über 46.000 Heranwachsende aus Deutschland hatten sich im Rahmen des Reiseprogramms „DiscoverEU“ beworben - nur aus Italien gab es noch mehr Interesse an den begehrten Tickets. Das Programm startete 2018 und verschenkt zweimal im Jahr Tausende Tickets.