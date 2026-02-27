Die Arbeitslosigkeit ist in Berlin leicht gesunken. Die Quote verharrt aber weiter deutlich über der 10-Prozent-Marke.

Berlin - In Berlin ist die Arbeitslosigkeit leicht gesunken. 226.881 Menschen waren im Februar in der Hauptstadt arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 1.150 Arbeitslose weniger als im Januar. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 10,6 Prozent. Im Februar 2025 lag die Quote bei 10,2 Prozent.

„Auch wenn wir im Februar auf den Arbeitsmärkten in Berlin und Brandenburg einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit sehen, sind echte Signale von Belebung weiter nicht in Sicht“, sagte Carina Knie-Nürnberg, Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, laut Mitteilung. „Saisonbereinigt zeigt sich sogar ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Nachfragerückgang am Stellenmarkt bleibt.“