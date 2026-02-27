Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Schönhausen stößt die Polizei auf große Mengen Cannabis und chemische Drogen. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Stendal - Die Polizei hat in der Nähe von Stendal die Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers durchsucht und dabei zahlreiche Drogen sichergestellt. In der Wohnung in Schönhausen wurden große Mengen Cannabis und chemische Drogen gefunden, wie die Behörde mitteilte.

Der 43-jährige Verdächtige wurde den Angaben zufolge festgenommen und seine Identität festgestellt. Danach kam er vorerst wieder auf freien Fuß. Gegen den Mann war zuvor ermittelt worden, nun erfolgte die Durchsuchung.