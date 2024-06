Einige heitere Stellen durchbrechen die Wolkendecke in der Hauptstadtregion. Örtlich gibt es Schauer, nachts wird es frisch. Auch in den nächsten Tagen lässt sich die Sonne eher selten blicken.

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg schaut am Donnerstag zwischen einigen Wolken gelegentlich die Sonne hervor. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Die meiste Zeit bleibt es demnach trocken, örtlich fallen ein paar Tropfen. Am Abend nimmt die Bewölkung ab.

Nachts ist der Himmel zunächst gering bewölkt, später von West nach Ost zunehmend bedeckter. Es bleibt trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 10 bis 6 Grad, in der Lausitz um die 5 Grad.

Wolken verdecken auch am Freitag den Himmel - ab dem Nachmittag fällt örtlich leichter Regen. Sonst bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad. Die Nacht zum Samstag verläuft wechselnd bewölkt und überwiegend trocken. Es kühlt ab auf 13 bis 11 Grad.

Am Anfang des Wochenendes zieht der Himmel rasch zu. Örtlich gibt es am Samstag Gewitter, zeitweise fällt schauerartiger Regen. Über den Nachmittag lassen die Niederschläge von West nach Ost nach und es heitert auf. Die Temperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, teils mit Böen.