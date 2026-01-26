Angriffe auf Polizisten bei linksradikalen und israelfeindlichen Demonstrationen, rassistische Körperverletzungen von Rechtsextremisten: Die Statistik zeigt, dass es leichte Anstiege gibt.

Berlin - Die Zahl der Gewalttaten von Linksextremisten hat in Berlin im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Die Polizei zählte 220 Gewaltdelikte im Bereich der politisch motivierten Kriminalität von linksradikaler Seite. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Grünen-Anfrage zu dem Gesamtbereich hervor.

In den drei Vorjahren lag diese Zahl jeweils deutlich niedriger, im Schnitt bei etwas mehr als 100. Allerdings wurden etwa 2020 auch schon einmal rund 450 linksradikale Gewaltdelikte gezählt. Viele davon geschehen bei linken und linksextremen Demonstrationen, es handelt sich etwa um Angriffe oder Widerstandshandlungen gegen die Polizei.

Auch Anstieg bei rechtsextremen Gewalttaten

Auf der rechtsextremen Seite gab es ebenfalls einen Anstieg bei den Gewalttaten von 90 in 2024 auf 117 Fälle im vergangenen Jahr. Das waren fast alles Körperverletzungsdelikte, die sich weniger gegen Polizisten, sondern eher gegen unbeteiligte oder zufällige Opfer richteten. 42 dieser Gewalttaten waren laut Polizei rassistisch motiviert. In früheren Jahren lagen die Zahlen teils deutlich höher.

Noch mehr Gewalttaten zählte die Polizei im Bereich „ausländische Ideologie“. Darunter fallen etwa Delikte bei Demonstrationen der kurdischen PKK, aber auch bei Demonstrationen im Zusammenhang mit Palästina. Hier gab es im vergangenen Jahr 344 Gewalttaten, deutlich weniger als 2024 (604). Mehr als 200 davon waren Widerstand gegen die Polizei. 47 dieser Gewaltdelikte wurden von der Polizei als antisemitisch eingestuft.

Außer den Gewalttaten spielten vor allem Sachbeschädigungen und Propagandadelikte eine große Rolle bei den Straftaten von Extremisten:

- So wurden insgesamt 2.739 rechtsmotivierte Taten gezählt, davon 1.524 Propagandataten und knapp 1.100 weitere Delikte wie Volksverhetzung und Beleidigung

- 872 Taten wurden als linksmotiviert eingestuft, davon waren 417 Sachbeschädigungen

- 2.433 Taten hatten einen ausländischen ideologischen Hintergrund - darunter waren 942 Propagandataten, rund 560 Sachbeschädigungen und 220 Volksverhetzungen

- Dem Bereich Islamismus wurden laut Statistik 433 Straftaten zugeordnet, davon fast 300 Propagandataten