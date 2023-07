Behringen - In der Nacht zu Mittwoch sind in Behringen (Wartburgkreis) etwa 1500 Strohballen in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an, wie die Polizei mitteilte. Angaben zur Schadenshöhe konnten noch nicht gemacht werden. Eine Gefahr für Personen oder umliegende Gebäude bestand nicht. Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen aufgenommen, weil die Ursache des Feuers noch unklar ist.