Die Eskalation zwischen der Polizei und den Hertha-Fans soll aufgearbeitet werden. Dabei steht nun auch ein Vorwurf von einem Präsidiumsmitglied im Raum. So reagiert die Polizei.

Berlin - Nach der Eskalation zwischen der Berliner Polizei und Hertha-Fans gibt es einen Rassismusvorwurf gegen einen Beamten. „Ein Präsidiumsmitglied wurde aufgrund seiner Hautfarbe und einer Zuordnung eines Landes vom Polizisten nicht in der feinsten Art angesprochen. Es wurde einfach so lapidar gesagt: "Da, wo Sie herkommen, spielt es ja eh keine Rolle, was ich sage"“, sagte Hertha-Geschäftsführer Peter Görlich im Sportausschuss des Abgeordnetenhauses. „Es ist einfach ein Faktum, das liegt mir auch schriftlich vor.“ Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet.

„Wir arbeiten das aber auch in den Dialogformaten in unserer Richtung sehr aktiv auf, weil dieses Diversitäts-Wörtchen ist nicht nur schick, sondern ist die Grundlage unserer Gesellschaft“, sagte Görlich. Das Fehlverhalten auf beiden Seite müsse aufgearbeitet werden. Zuvor war in dem Ausschuss vonseiten der Behörden auch über Beleidigungen gegen Polizisten berichtet worden.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel sagte zu dem Rassismusvorwurf, dass dieser vermutlich zu den zehn vorliegenden Beschwerden gegen die Polizei gehöre. „Die werden natürlich alle auf strafrechtlich relevantes oder disziplinarwürdiges Verhalten geprüft“, sagte sie. Wenn sich der Vorwurf so bestätige und relevant sei, „dann wird es die entsprechenden Folgen haben.“

Bisher zwei Anzeigen wegen Körperverletzung im Amt

Vor dem Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga am 17. Januar war es beim Einlass der Hertha-Fans zu Ausschreitungen gekommen. Laut Polizei wurden mehr als 50 Menschen verletzt, Fans und Polizisten. Anschließend war es zu heftigen gegenseitigen Gewalt-Vorwürfen gekommen.

Staatssekretär Christian Hochgrebe berichtete, dass bisher zwei Anzeigen vorliegen wegen Körperverletzung im Amt. „Die Dinge, die im Raum stehen, die auch immer wieder berichtet werden, suggerieren, es gebe mehr. Davon haben wir keine Kenntnis. Die brauchen wir aber, um diesen Dingen nachgehen zu können.“ Die Polizei gehe jedem Hinweis auf Fehlverhalten von Polizeibeamten nach. Sollten konkrete Hinweise vorliegen, bitte er darum, diese weiterzuleiten. Es seien bereits Hunderte Stunden Videomaterial gesichtet worden.