Kinder ziehen an Halloween von Tür zu Tür. Der inszenierte Grusel ist mancherorts nichts für schwache Nerven.

Potsdam - Geisternächte und Grusel stehen wieder rund um Halloween am 31. Oktober bevor. In Potsdam bereitet sich der Filmpark Babelsberg auf einige Shows ab dem 11. Oktober vor. In den „Horrornächten“ sollen Zombies und andere finstere Gestalten Besucher ab 16 Jahren erschaudern lassen.

Der Filmpark machte darauf aufmerksam, dass einige Schockeffekte für manche wie unter anderem Schwangere und Asthmatiker sowie Menschen mit Herzschrittmachern nicht geeignet seien. Am 31. Oktober gebe es auch eine Grusel-Version für Kinder.

Auch andere Freizeiteinrichtungen und Museen bieten gruselige Veranstaltungen an - meist für die ganze Familie. Am 31. Oktober feiern vor allem die Kinder: Verkleidet gehen sie von Tür zu Tür und sammeln Süßigkeiten.

Auch Kürbisse gehören zu Halloween: In Klaistow bei Beelitz (Kreis Potsdam-Mittelmark) gibt es etwa auch in diesem Jahr wieder eine Ausstellung rund um das Gemüse und Kürbis-Schnitzereien.

Der Überlieferung nach treiben im Herbst Geister und Dämonen ihr Unwesen. Gefeiert wird Halloween heutzutage am Abend vor Allerheiligen („All Hallows' Eve“), dem Tag, an dem Katholiken der Verstorbenen gedenken.