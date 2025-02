Das sonnige und frostige Winterwetter in Berlin und Brandenburg setzt sich fort. Milderung ist erst in einigen Tagen zu erwarten.

Berlin - Das kalte und meist sonnige Winterwetter bleibt den Menschen in Berlin und Brandenburg auch in den nächsten Tagen erhalten. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, scheint am Dienstag bei Temperaturen von minus ein bis plus zwei Grad von der Uckermark bis zum Oderbruch die Sonne. Nur zeitweise ziehen einige Wolken auf. Vor allem im Süden Brandenburgs herrscht leichter Dauerfrost. In der Nacht können die Temperaturen vor allem in Muldenlagen auf bis zu minus 14 Grad zurückgehen, über Schnee auch bis zu minus 16 Grad. Stellenweise tritt Nebel auf. Dort kann es wegen überfrierende Nässe auch glatt werden.

Vor allem in der Uckermark halten sich die Nebelfelder am Mittwoch anfangs zäh. Sonst ist es verbreitet sonnig und trocken und im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf plus ein bis drei Grad. In der Nacht kühlt es auf minus sechs bis minus zehn Grad ab, über Schnee um minus zwölf Grad. Auch am Donnerstag ziehen von her Westen dünne Schleierwolken auf und die Temperaturen steigen auf bis zu vier Grad.