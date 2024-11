Dortmund - Der FC Erzgebirge Aue hat das erste Spiel auf der Abschiedstour von Trainer Pavel Dotchev verloren. Bei Borussia Dortmund II unterlagen die Sachsen mit 1:3 (1:2). Kilian Jakob (6. Minute) hatte die Veilchen mit der ersten Chance in Führung gebracht. Cole Campbell (11.) und Julian Hettwer (27.) drehten das Spiel. Erneut Hettwer (74.) traf mit seinem neunten Saisontor vor 1500 Zuschauern zur Entscheidung.

Aues Torhüter Martin Männel parierte in der 33. Minute einen unberechtigt gegebenen Foulelfmeter von Michael Eberwein. Es war die erste Auer Niederlage im siebten Spiel gegen die Dortmunder. Dotchevs Vertrag wird am Saisonende nicht mehr verlängert, wie Aue in der vergangenen Woche bekanntgegeben hatte.

Die erste Halbzeit hielt alles bereit, was Fußball ausmacht. Aue versuchte gegen enorm offensiv ein- und aufgestellte Gastgeber, mit Ballbesitz zum Erfolg zu kommen, die jungen Dortmunder setzen auf schnelles Umkehrspiel. Beides führte zum Erfolg, wobei die Auer durchaus Schnelligkeitsnachteile bei den Angriffen der Gastgeber offenbarten. Nach dem Rückstand hatten sie bis zum Pausenpfiff aber noch gute Möglichkeiten, selbst auszugleichen. In der 43. Minute rettete Yannik Lührs gegen Jakob auf der Linie, in der ersten Minute der Nachspielzeit klatschte ein Freistoß von Marvin Stefaniak an die Latte.

Nach der Pause versuchte Aue, schnell auszugleichen, drückte die BVB-Youngster in deren Hälfte und erarbeitete sich Chancen. Nach 56 Minuten lag der Ball im Dortmunder Tor, doch der Treffer von Jakob zählte nicht. Stefaniak soll vor der Hereingabe im Abseits gestanden haben. Eine Fehlentscheidung, wie die Fernsehbilder belegten. Dortmund verlegte sich auf Konter und blieb damit immer gefährlich. Einer davon führte zur Entscheidung.