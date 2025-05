Aue - Die Einkaufstour von Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue setzt sich fort. Die Veilchen gaben den Transfer von Luan Simnica bekannt. Der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler kommt von Absteiger SV Sandhausen ins Erzgebirge und soll in der zentralen Position eine feste Größe werden.

Der 1,82 Meter große Mittelfeldspieler durchlief das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln, ehe er mit dem VfB Stuttgart II den Aufstieg in die 3. Liga schaffte. Für Albanien bestritt Luan Simnica bisher zwei Spiele in der U21-Nationalmannschaft. In der Winterpause 2024/25 war er nach Sandhausen gewechselt, absolvierte in der zurückliegenden Spielzeit insgesamt 26 Partien in der 3. Liga und erzielte ein Tor.