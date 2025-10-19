Offensichtlich nicht nur ein Diebstahl: In Goslar entdeckt die Polizei bei einem Verdächtigen Beute aus mehreren Geschäften. Was das für den mutmaßlichen Täter bedeutet.

Ein mutmaßlicher Dieb geht der Polizei in Goslar ins Netz - bei ihm wird Beute aus gleich mehreren Geschäften entdeckt. (Symbolbild)

Goslar - Ein mutmaßlicher Dieb hat in Goslar seine Beute nicht lange behalten dürfen und stattdessen mehrere Strafverfahren eingesammelt. Am Samstagnachmittag sei ein Streifenwagen wegen eines Diebstahls zu einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt gerufen worden, teilte die Polizei mit. Dort sollte es zuvor zu einem Diebstahl gekommen sein.

Die Beamten trafen den mutmaßlichen Täter noch in der Nähe an. Dumm nur für den Mann: Die Polizisten fanden bei ihm Diebesgut aus drei weiteren Geschäften. Ihn erwarten nun gleich vier Strafverfahren. Die Beamten ermittelten die betroffenen Geschäfte und gaben das Diebesgut zurück.