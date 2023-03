Ankum/Hannover - Mit einem neuen Regionalen Gesundheitszentrum (RGZ) in Ankum bei Osnabrück geht das Land neue Wege bei der Krankenversorgung auf dem Land. Mit dem neuen Konzept sollen ambulante und stationäre Leistungen unter einem Dach angeboten werden. Das RGZ Ankum soll am kommenden Montag seinen Betrieb aufnehmen, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Hannover mit.

Neben ambulanten ärztlichen Leistungen und einer stationären Grundversorgung gehört auch eine Pflegeeinrichtung für ältere Menschen zum Angebot, das im früheren Marienhospital Ankum-Bersenbrück eingerichtet wurde. Das Angebot soll im Lauf des Jahres um therapeutische und beratende Angebote ergänzt werden. Fünf Fachärzte der Inneren Medizin, der Chirurgie und der Orthopädie stehen zur Verfügung, ein Facharzt für Gastroenterologie soll bald folgen. Die Belegklinik der Gynäkologie und Geburtshilfe wechselt voraussichtlich im Juli ins benachbarte Quakenbrück.

„Mit den Regionalen Gesundheitzentren etablieren wir in Niedersachsen ein zukunftsfähiges Versorgungsmodell“, sagte Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD). Ein solches Versorgungszentrum könne die lokale Gesundheitsversorgung sicherstellen, wo ein Krankenhaus nicht oder nicht mehr bestehe. Das sei im Flächenland Niedersachsen ein wichtiger Schritt. Das Land fördert die Umwandlung des Krankenhauses in ein RGZ mit zwei Millionen Euro.

Der Krankenhausträger, die Niels-Stensen-Kliniken-Gruppe, wollte aus wirtschaftlichen Gründen das Krankenhaus nicht in der alten Form weiterbetreiben. Die Schließung des Krankenhauses und die Umwandlung in ein RGZ hatten in der Region für großen Unmut gesorgt.