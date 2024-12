Tausende Menschen strömten am ersten verkaufsoffenen Sonntag in der Adventszeit in die Berliner Geschäfte. Als Magnet für den Einzelhandel wirkten die vielen Weihnachtsmärkte.

Wie im vergangenen Jahr strömten auch dieses Jahr am ersten verkaufsoffenen Sonntag viele Menschen in die Berliner Geschäfte. (Archivbild)

Berlin - Erst ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt und dann noch Geschenke shoppen - Tausende Menschen hat es am ersten verkaufsoffenen Sonntag in der Adventszeit in die Berliner Geschäfte gezogen. Insbesondere in den Zentrumslagen hätten die Weihnachtsmärkte für hohe Besucherzahlen auch im Einzelhandel gesorgt, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen.

Angesichts des kalten und nassen Wetters startete der Verkaufssonntag zunächst etwas verhalten, im Tagesverlauf seien die Menschen aber doch gekommen. „Vor allem das Geschäft mit Mode, Spielwaren, Kinderbekleidung, Parfum und Schmuck lief gut“, betonte er. Auch gedruckte Bücher würden wieder stark nachgefragt. Insgesamt bewegten sich die Umsätze in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Der zweite verkaufsoffene Adventssonntag ist in Berlin für den 22. Dezember geplant. Zuletzt hatten Unternehmensverbände gefordert, die Zahl der Einkaufs-Feiertage zu erhöhen.