Göttingen - Der Basketball-Bundesligist BG Göttingen verstärkt sich mit dem Forward Collin Welp. Das gab der Club am Donnerstag bekannt. Der Sohn des 2015 gestorbenen Christian Welp, deutscher Europameister 1993, wechselt von Liga-Konkurrent Würzburg Baskets nach Niedersachsen. Der 2,06 Meter große Welp, der in den USA aufgewachsen war, lief 41-mal in der vergangenen Saison auf. Zuletzt schied er mit den Würzburgern im Playoff-Halbfinale gegen den FC Bayern München aus.