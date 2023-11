Görlitz - Erstmals nach dem verheerenden Wasserschaden bringt das Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz wieder eine Inszenierung auf der großen Bühne heraus. An diesem Samstag hat dort die barocke Oper „Saul“ von Georg Friedrich Händel Premiere. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hatte ein Brandmelder aus ungeklärter Ursache die Sprühflutanlage ausgelöst, so dass Tausende Liter Wasser die Spielstätte binnen weniger Minuten fluteten.

Nach Theaterangaben ist auf der inzwischen provisorisch ertüchtigten Bühne ein Spielbetrieb mit Einschränkungen wieder möglich. Ein Wechsel von verschiedenen Repertoirestücken sei bis auf Weiteres ausgeschlossen, weil aus Sicherheitsgründen keinerlei Kulissen und Requisiten auf der Bühne gelagert werden dürfen. So gibt es in diesem Monat einen Block mit mehreren Aufführungen von „Saul“, bevor am 30. November das beim Publikum sehr beliebte Weihnachtskonzert Premiere hat.