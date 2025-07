Einzelne Gewitter sollen am Montag über Brandenburg ziehen. (Archivbild)

Potsdam - Die erste Sommerferienwoche in Berlin und Brandenburg startet mit Schauern und Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Vormittag vom Fläming bis in den Elbe-Elster Kreis vor starkem Regen mit 15 bis 30 Litern Niederschlag pro Quadratmeter. Im Verlauf des Tages sollten die Schauer nachlassen. Die Temperaturen sollten 23 Grad erreichen.

Am Dienstag bleibt es laut DWD meist trocken. Am Nachmittag seien kurze Gewitter mit Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde möglich. Die Temperaturen sollten bei 21 bis 24 Grad liegen.

Keller in Krankenhaus unter Wasser

Starker Regen hatte am Sonntagabend zu mehreren Feuerwehreinsätzen in der Prignitz geführt. Die Feuerwehr rückte eigenen Angaben nach zu zehn Einsätzen aus. In Perleberg stand demnach der Keller eines Krankenhauses unter Wasser. Der Betrieb im Krankenhaus sei nicht beeinträchtigt gewesen.