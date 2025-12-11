weather wolkig
Gewalt Erst Messerstich, dann Vergeltung: Zwei Verletzte bei Streit

In Hoyerswerda eskaliert ein Streit, als ein Mann einen 20-Jährigen mit einem Messer verletzt – und kurz darauf selbst Opfer eines Angriffs wird.

Von dpa 11.12.2025, 14:53
Zwei Männer müssen nach einer Auseinandersetzung im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa

Hoyerswerda - Erst hat ein 37-Jähriger auf einen 20-Jährigen eingestochen, dann wurde er selbst verprügelt. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung in der Käthe-Niederkirchner-Straße in Hoyerswerda im Landkreis Bautzen.

Demnach verletzte der 37-Jährige den jungen Mann zunächst mit einem Messer. Kurz darauf sollen ein 18-Jähriger und zwei 19-Jährige auf den Tatverdächtigen losgegangen sein. Sie schlugen und traten auf ihn ein, sodass er schwere Verletzungen erlitt.

Der 37-Jährige und der 20-Jährige kamen beide zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt aufgrund der gefährlichen sowie der gemeinschaftlichen Körperverletzung gegen die Tatverdächtigen.