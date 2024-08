Erfurt - An insgesamt elf Schulen in Thüringen sind zu Beginn der Woche erneut Drohmails eingegangen. Die betroffenen Schulen, davon sechs in Weimar, erhielten nach ersten Angaben der Polizei zum Teil wortgleiche Bombendrohungen über einen Mailverteiler. Die Polizei gehe zwar nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen aus, vorsorgliche Evakuierungen wurden jedoch in einzelnen Fällen durchgeführt, hieß es weiter.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Auch wann und inwiefern der Schulbetrieb regulär fortgesetzt werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen. Die Ermittlungen dauern an.