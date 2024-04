Halle - Auch im aktuellen Ausbildungsjahr sind erneut zahlreiche Ausbildungsstellen noch nicht besetzt. Auf rund 100 Stellen kommen nach Angaben der Arbeitsagentur vom Dienstag 70 Personen, die nach einem Ausbildungsplatz suchen. Die erfolgreiche Besetzung von offenen Stellen sei keineswegs leicht, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen, Markus Behrens. Es gebe eine Diskrepanz zwischen den von den Betrieben angebotenen und den von jungen Menschen gewünschten Ausbildungsplätzen.

Die meisten freien Ausbildungsstellen gibt es nach Angaben der Regionaldirektion in Sachsen-Anhalt bei Einzelhandelskaufleuten, Verkäufern, Fachkräften im Lager und in der Logistik sowie im Büromanagement.

In den vergangenen zwei Jahren ging zudem die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze um fast 13 Prozent auf 9500 zurück. Trotz dieses Rückgangs sei die Ausbildungsbereitschaft noch hoch, so die Regionaldirektion. Und auch bei den jungen Menschen, die sich bei den Arbeitsagenturen für eine Vermittlung in Ausbildung registrieren lassen, ging die Zahl der potenziellen Bewerber zurück - in den vergangenen Jahre ebenfalls um knapp 13 Prozent innerhalb von fünf Jahren. 6700 junge Menschen haben sich nach Angaben der Arbeitsagentur in diesem Ausbildungsjahr für eine Stelle registrieren lassen.