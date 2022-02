In einem Bananenkarton ist erneut eine giftige Reisenspinne entdeckt worden. Das Tier wurde in einem Supermarkt in NRW eingefangen und soll nun eine neue Heimat bekommen.

Eine Warmhaus-Riesenkrabbenspinne ist in einem Glas gesichert worden. Mitarbeiter eines Supermarktes in Rees hatten die Giftspinne in einer Bananenkiste entdeckt.

Kleve/DUR/mad - Erneut ist eine große exotische Spinne in einem Supermarkt entdeckt worden. Im nordrhein-westfälischen Rees hat ein Mitarbeiter die wohl gftige Spinne in einem Bananenkarton entdeckt.

Nach erster Einschätzung handelt es sich vermutlich wieder um eine giftige Bananenspinne, teilte die Polizei in Kleve am Donnerstag mit. Unter Mithilfe von Feuerwehr und Polizei wurde das Tier gefangen und vorerst in einem Glas untergebracht.

Das Tier soll nun ein neues Zuhause in einem Reptilienhaus finden. Die hierzulande als Bananenspinnen oder auch Brasilianische Wanderspinnen bekannten Gliederfüßer sind besonders in Brasilien verbreitet. Ihre neun Arten gelten als aggressiv und hochgiftig.

Erst am Montag hatten Mitarbeiter eines Lebensmittel-Discounters in Krefeld (NRW) ein derartiges etwa handtellergroßes Exemplar in einer Bananenkiste gefunden und eingefangen.