Krefelder Feuerwehr im Einsatz Riesenspinne im Discounter - Giftspinne in Bananenkiste entdeckt

Diese Art Einsatz erlebt die Feuerwehr auch nicht alle Tage: Die Kameraden der Krefelder Berufsfeuerwehr mussten am Montag in einen Lebensmittel-Discounter ausrücken. In einer Bananenkiste wurde eine handtellergroße Spinne entdeckt.