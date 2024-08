Erfurt - Nach Bombendrohungen an mehreren Thüringer Schulen hat die Polizei Entwarnung gegeben. Alle Schulen seien überprüft und abgesucht worden. Verdächtige oder gefährliche Gegenstände hätten die Beamten dabei nicht gefunden, teilte die Polizei mit. Insgesamt seien am Dienstag neun Schulen in Erfurt, Gera, Jena, Mühlhausen, Stadtilm, Gräfenroda (Ilm-Kreis) und Höngeda (Unstrut-Hainich-Kreis) betroffen gewesen.

Drei Schulen nahmen demnach den Unterricht für den Tag nicht wieder auf. An den sechs anderen betroffenen Einrichtungen lief der Schulbetrieb nach Abschluss der Polizeieinsätze weiter. Die Polizei ermittelt wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten

In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrfach via E-Mail Bombendrohungen für Thüringer Schulen gegeben. Erst vor rund einer Woche erhielten insgesamt 13 Schulen solche Drohungen über einen Mailverteiler. Nach Durchsuchungen der Polizei wurde auch in all diesen Fällen Entwarnung gegeben.