Ein Stück Nabelschnur wird auf einem Parkplatz in Südthüringen entdeckt, und ein großer Polizeieinsatz folgt aus Sorge um Mutter und Kind. Wie ist der Stand Tage nach dem Einsatz?

Neuhaus am Rennweg - Im Fall einer auf einem Parkplatz in Südthüringen entdeckten Nabelschnur gibt es weiter keine Hinweise zu Mutter und Kind. „Es gibt weder gute noch schlechte Neuigkeiten“, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage.

Mit Sicherheit fest stehe inzwischen, dass es sich um eine menschliche Nabelschnur handle. Wann genau das Kind entbunden wurde, sei aber unklar, die Nabelschnur werde derzeit untersucht, so die Sprecherin. Die Kriminalpolizei ermittle weiter und nehme Hinweise zu dem Fall entgegen.

Große Suche nach Mutter und Kind

Zeugen hatten die Nabelschnur mitsamt Klemme am Dienstag vor einer Woche auf einem Parkplatz in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) entdeckt. Polizei und Feuerwehr waren danach vor Ort, um nach der unbekannten Mutter und dem Säugling zu suchen.

Der Zustand der Nabelschnur ließ die Polizei demnach zunächst vermuten, dass das Baby erst kurz vor dem Fund entbunden worden war. Mit Großaufgebot gesucht wurde, weil die Polizei nicht ausschließen konnte, dass Mutter und Kind gesundheitlich beeinträchtigt sind.