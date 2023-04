Halle (dpa/sa) - Nachdem eine junge Frau während des Karnevalsumzug in Halle von einem Laster erfasst und tödlich verletzt worden ist, sind die Ermittlungen der Polizei nahezu abgeschlossen. „Nach derzeitigem Erkenntnisstand betrat die 21-Jährige die Straße und wurde schließlich durch den Mottowagen erfasst“, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Halle am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Ermittlungen zu dem Fall stünden kurz vor dem Abschluss, so dass die Akte in naher Zukunft an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden könne, so der Sprecher.

Die 21-Jährige war wenige Tage nach dem Unfall im Krankenhaus gestorben. Der Rosenmontagsumzug wurde nach dem Unfall abgebrochen. Er fand nach zwei Jahren coronabedingter Pause erstmals wieder statt. Auch die Abschlussveranstaltung auf dem Marktplatz wurde abgesagt.