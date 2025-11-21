Nordhausen - Die Polizei in Nordthüringen hat zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Die 26 und 29 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, mit Kokain, Methamphetamin und Cannabis gehandelt zu haben, wie die Polizei Nordhausen mitteilte. Bei Durchsuchungen im Zusammenhang mit den Festnahmen in Thüringen und Niedersachsen beschlagnahmten die Ermittler demnach unter anderem gut zwei Kilogramm Marihuana, etwa ein Kilogramm Kokain, mehrere Hundert Gramm Methamphetamin und mehrere tausend Euro Bargeld.

Außerdem seien Gegenstände, die unter die Vorschriften des Waffengesetzes fallen, sichergestellt worden. Um welche Art von Waffen es sich handelt, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Laut Mitteilung sollen die Verdächtigen unter Mitführung von Waffen mit Drogen gehandelt haben. Einsatzkräfte der Polizei hatten insgesamt sechs Objekte durchsucht, darunter eine Wohnung und mehrere Kleingärten in Nordhausen sowie eine Wohnung in Bad Sachsa (Niedersachsen). Gegen die am Donnerstag festgenommenen Männer erließ ein Haftrichter am Freitag Haftbefehl, sie kommen in Untersuchungshaft.